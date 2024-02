Esonerato Alessionel tentativo di salvare una stagione che si è decisamente complicata, ilsembra intenzionato a puntare per la panchina su Emiliano, attuale tecnico dellaneroverde il cui nome dovrebbe dire qualcosa anche ai tifosi dellaL'allenatore classe 1973, infatti, ha preso la guida dell'Under 19 dellanel 2017, rimanendoci fino al 2020 e vincendo una Coppa Italia Primavera contro il Torino nel 2019: una finale, quella, decisa da uno dei giocatori che lui stesso ha lanciato per primo, ovvero Dusan, che anche grazie a lui ha potuto spiccare il volo nel calcio che conta fino ad arrivare nella squadra bianconera, dove in questo periodo si sta rivelando fondamentale.