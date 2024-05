L'cade in casa del. Subito una sorpresa in questa 35^ giornata di Serie A, con il colpaccio dei neroverdi che al Mapei Stadium si sono imposti per 1 a 0 contro i campioni d'Italia, già battuti anche nella gara di andata. A decidere la sfida il gol al 20' di Armand, attaccante francese che tra l'altro nei giorni scorsi è stato accostato alla. Per la squadra guidata da Davide Ballardini si tratta di una vittoria importantissima per scongiurare la retrocessione in Serie B: ora la quotadista solo due punti, per quanto le altre formazioni in lotta debbano ancora giocare in questo turno di campionato.