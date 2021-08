Giornata di visite mediche per i nuovi acquisti del Sassuoloe Ruan: il centrocampista classe '97 ha effettuato i test in Italia, prima di fare ritorno in Brasile per le ultime pratiche burocratiche, mentre il difensore classe '99 del Gremio ha svolto i controlli clinici direttamente nel suo Paese. Per quest'ultimo, l'arrivo in Italia è previsto per gennaio. Henrique dovrebbe essere il sostituto di Locatelli.