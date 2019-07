Alessandro Russo, promettentissimo portiere classe 2001, arriva al Sassuolo come colpo di grande prospettiva e come giovane di sicuro talento, che poteva persino esordire in Serie A nella scorsa stagione. Su di lui anche la Juventus, con Fabio Paratici che ci ha messo gli occhi e ha studiato una nuova sinergia per il colpo. Intanto, ecco l'ufficialità dell'affare, che coinvolge anche un ex Juve.



Ecco il comunicato: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:



RUSSO Alessandro ('01, portiere): acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC

CASSATA Francesco ('97, centrocampista): ceduto a titolo di prestito annuale con obbligo di riscatto al Genoa CFC".