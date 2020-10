1









La quinta giornata di campionato inizia sotto una fitta nebbia. A Reggio Emilia infatti Sassuolo e Torino si sfidano in un clima surreale nel quale è quasi difficile intravedere il pallone. Gara complicata per i giocatori ma anche per l'arbitro, soprattutto perché la nebbia scesa sullo stadio non permette l'utilizzo della goal line technology. La speranza è quella che non ci siano episodi dubbi da moviola, ma per Sassuolo-Torino cambia il regolamento.