Adesso è ufficiale, il Sassuolo retrocede in Serie B. Decisiva la sconfitta odierna contro il Cagliari e i risultati di Empoli e Frosinone. Uno scenario che chiaramente ha dei riflessi anche in ottica mercato. Sarà infatti molto difficile per Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, riuscire a trattenere i migliori giocatori della rosa. Quello appena raccontato è il caso ad esempio di Armand Laurienté. Il club bianconero infatti, come dimostra il tentativo fatto per Felipe Anderson, è alla ricerca di attaccanti esterni. Giusto usare il plurale perché nella Juventus che verrà, uno dei moduli di riferimento sarà il 4-3-3 o il 4-2-3-1. In ogni caso, Giuntoli è consapevole di dover aggiungere nella rosa soluzioni per ricoprire quelle posizioni. E Laurienté può essere un'opzione. Per il momento solo un interesse che può diventare qualcosa di più già nelle prossime settimane. Laurienté non è però l'unico giocatore in casa Sassuolo che fa gola. Josh Doig è un altro nome interessante. Considerando l'addio di Alex Sandro e la situazione di De Sciglio, che senza Allegri può lasciare la Juve, le uniche soluzioni al momento sono Cambiaso, Danilo e Weah. Quest'ultimo sarebbe comunque da testare in una difesa a 4 visto che in Italia non ha ancora mai giocato in quel ruolo se non per brevissimi spezzoni di partita. Doig può essere un'opzione. Il classe 2002 è arrivato al Sassuolo dal Verona nella sessione di mercato invernale ed è diventato subito un titolare inamovibile dei neroverdi. Due assist in stagione per il terzino scozzese che nel corso della sua carriera è stato impiegato da esterno sia in una difesa a 4 che più alto. Come Laurienté, sarà un'occasione di mercato, per la Juve e per chiunque è interessato. Anche Matheus Henrique e Kristian Thorstvedt (2 gol e 2 assist) sono altri giocatori che con il Sassuolo in Serie B possono lasciare il club e diventare opportunità. La Juventus a centrocampo dovrà fare diversi investimenti anche se per il momento questi non sono profili che il club ha sondato. Discorso a parte merita Domenico Berardi. L'estate scorsa è stata quella in cui la Juve ha provato con più insistenza a prenderlo trovando però le richieste del Sassuolo troppo alte. L'attaccante italiano è alle prese con un grave infortunio che lo terrà fuori ancora per diverso tempo. Ogni discorso sarebbe rimandato più in là, magari a gennaio 2025.