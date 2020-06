Filippo Romagna difensore del Sassuolo e giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni oggi ai microfoni di Radio 1 durante il programma Zona Cesarini. Il difensore ha raccontanto la sua esperienza alla Juventus e il suo ricordo di Barzagli, Bonucci e Chiellini. Una carriera che è partita da Torino e che ora lo vede in neroverde. Ecco le sue parole sulla BBC: "Ho ammirato da vicino difensori come Chiellini, Barzagli e Bonucci. Sono stati e sono difensori top, ho avuto la fortuna di rubare qualcosa da loro in allenamento"