Si è da poco concluso il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma, con i giallorossi che si risparmiano l'ennesima figuraccia nei minuti finali del match. Partono subito forte gli ospiti con la rete del solito Tammy Abraham, vanificata però dall'erroraccio di Rui Patricio in occasione della conclusione di Traorè, con annessa deviazione di Smalling, grazie al quale sancirà il momentaneo 1-1. Passano pochi minuti e questa volta sempre Traore, mette alle spalle del portiere portoghese che non poteva nulla a differenza della prima rete subita. Ma proprio quando la gara sembrava incanalarsi sui binari giusti per i neroverdi, ecco che arriva la doccia gelata, grazie al gol di Cristante che, sarà quello del definitivo 2-2.