Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Mediaset nei minuti precedenti il match contro il Sassuolo di Coppa Italia con fischio d'inizio alle ore 20.45. Queste le parole del gioiellino neroverde:



LA PARTITA - "Stasera saremo un Sassuolo determinato e convinto. Una partita difificile ma abbiamo raggiunto un traguardo importante contro il Cagliari. Non vogliamo fermarci lì e stasera vogliamo dimostrare di non fermarci. Quando siamo giusti soprattutto con la testa abbiamo le potenzialità e le qualità di mettere in difficoltà chiunque". ha concluso il giocatore del Sassuolo