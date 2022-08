Come racconta Tuttosport, il Sassuolo si avvicina alla sfida con ladi lunedì sera con un Andreain più al centro dell’attacco, l’ex Empoli, Genoa e Inter si è allenato ieri per la prima volta con i nuovi compagni di squadra e ho scelto il numero nove, ma con la grande incognita legate ache già dal giorno della gara torinese potrebbe non essere più a disposizione del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, vista la trattativa ormai in stato più che avanzato con il Napoli.