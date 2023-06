L'allenatore del Sassuolo Primavera, Bigica, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia al termine della gara pareggiata contro la Juve di Montero.SULLA GARA - 'È stata una gara un po' come quella dell'andata: avvincente, giocata a viso aperto dalle due squadre e abbiamo forse iniziato un po' contratti ma dopo il gol ci siamo sbloccati rischiando un po' contro una squadra forte e di grandissima qualità. Alla fine festeggiamo e siamo tra le prime quattro in Italia con la semifinale, dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali e cercare di capire quale sia la formazione migliore anti-Lecce'.SUL RIGORE - 'Mancava ancora tanto tempo. Kevin Bruno deve capire che i rigori si possono sbagliare e la partita non finisce lì, deve migliorare questo aspetto anche se lui ha continuato a lavorare tantissimo e dare tutto quello che aveva. Peccato, se avessimo fatto gol prima magari staremmo a parlare forse di un altro risultato ma va bene così. I ragazzi sono rimasti sempre in partita e anche se hanno sofferto in alcuni casi, li ho visti un po' più maturi nell'ultimo mese. Da quando abbiamo vinto la partita a Bologna, li ho visti un po' più maturi nell'affrontare i vari momenti della gara, poi ogni partita ha tante partite dentro da saper gestire. Da quel punto di vista mi lasciano più tranquillo'.RISSA - 'E' successo da quella parte lì, io ero un po' coperto e non ho visto. Montero mi ha detto che forse un mio giocatore ha tirato una pallonata e il pathos in queste partite è alto, ci sono cose che non devono accadere ma cercherò di parlare con chi di dovere per capire cosa è successo'.