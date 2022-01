L'allenatore del Sassuolo femminile Gianpiero Piovani è intervenuto ai canali ufficiali della FIGC per parlare della sfida di mercoledì contro la Juventus Women, valida per la semi finale di Supercoppa Italiana. Ecco le sue dichiarazioni sulla squadra di Joe Montemurro: "Noi abbiamo grande voglia di fare bene, ma siamo anche consapevoli che davanti a noi abbiamo una corazzata che ad oggi sembra un rullo compressore. Dal canto nostro non abbiamo niente da perdere e giocheremo per provare a vincere con tutte le nostre forze".