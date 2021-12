L'allenatore delfemminile Gianpieroha parlato ai microfoni di LA7 dopo la sconfitta della sua squadra contro la(2-0 il risultato finale maturato nel match di campionato del pomeriggio, firmato da una doppietta di Girelli). Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "In questa partita si sono capite due cose: che la Juve è fortissima, ma lo sapevamo già, e che se continuiamo lungo questa strada possiamo avvicinarci a loro. Le abbiamo messe in difficoltà e questo deve essere di buon auspicio per il futuro".