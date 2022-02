Gianluca Pegolo, portiere del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia: "Ci credevamo. In queste partite di solito giochiamo meglio perché troviamo squadre che giocano a calcio, si aprono di più. Ci siamo detti che poteva essere la partita giusta per fare il colpo. Sapevamo che potevamo far bene, di solito in queste partite con mezzo tiro fai gol. La prestazione c’è stata ed è di buon auspicio per le prossime tre gare che abbiamo".



FAMIGLIA - "Il calcio a Sassuolo si vive in modo pulito, sereno, è una famiglia e forse questo aspetto negli anni è stato la parte importante di tanti risultati. C'è molta qualità in squadra, i ragazzi in questa piazza lavorano più sereni ed esprimono anche meglio le loro caratteristiche, vengono aspettati. Scamacca, Raspadori e Berardi sono forti, sono veramente forti".



BUFFON - "Arriverà a 50. La testa è alla base di tutto, se viene a mancare finisce il giochino, fin quando sarà così mi divertirò ancora".