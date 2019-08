Archiviata la sua seconda vita al Cagliari, dopo gli anni ricchi di successo con la Juventus, Simone Padoin sta passando l'estate in cerca di squadra. L'ultima voce di mercato che riguarda l'ex laterale bianconero, lo vedrebbe vicino a vestire la maglia del Sassuolo: De Zerbi avrebbe infatti individuato in lui, come riporta Il Resto del Carlino, il giocatore duttile ed esperto per migliorare la propria rosa.