del Sassuolo ha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus. Le sue parole:"Siamo una squadra offensiva, possiamo segnare sempre. In difesa abbiamo avuto problemi in passato, se contro la Juve abbiamo atteggiamento giusto perchè hanno giocatori top come Vlahovic, Di Maria e Pogba. Serve qualcosa in più per vincere queste partite e secondo me questa sera l'abbiamo avuto"."Sono d'accordo, devo avere continuità nelle partite. In Italia ho lavorato sull'aspetto tattico e sono migliorato sulla fase difensiva. Con la palla non ho problemi ma devo calciare più in porta"."Bennacer e Lobotka sono top. Il secondo mi assomiglia. Anche Modric e altri giocatori guardo"."Therau è un amico. Defrel anche. Sono contento per lui perchè sta lavorando e lo merita"."In questo momento abbiamo pareggiato contro il Torino, perso contro il Verona ma va dimenticato. Da tante settimane stiamo lavorando bene e alla fine si vede sul campo la domenica".