Un altro segnale, forte e importante. Manuel Locatelli non ha preso parte all'ultima amichevole del Sassuolo, giocata ieri sera contro la Lazio di Sarri (finita 1-1). Non in campo e nemmeno in panchina, il centrocampista azzurro non è stato convocato. Un indizio circa il suo futuro, vista la trattativa aperta ormai da settimane con la Juventus e in via di chiusura. Domani potrebbe esserci l'ultimo decisivo incontro tra le parti, intanto Locatelli è sempre più fuori dal Sassuolo.