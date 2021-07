In cerca di una quarta punta per completare il reparto offensivo, la Juventus stava pensando ancora a. Dopo il tentativo di gennaio i bianconeri l'avevano individuato come profilo giusto per la giovane età e i margini di miglioramento. Anche il Sassuolo però è convinto di avere tra le mani un vero e proprio talento del quale non vuole privarsi. Soprattutto dopo l'arrivo di Dionisi al posto di De Zerbi, il nuovo allenatore gioca con due punte e Scamacca potrebbe fare anche il titolare vicino a Ciccio Caputo.