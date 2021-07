L'amministratore delegato del Sassuoloprimo obiettivo di mercato della Juventus: "Con la Juventus c'è un ottimo rapporto - ha detto a Radio 24 - ma non siamo ancora entrati nei dettagli perché vogliamo lasciare Locatelli tranquillo all'Europeo, non abbiamo neanche sentito i suoi procuratori. Nel frattempo però è normale che si sono avvicinati altri club. In Italia la Juve è stata l'unica a contattarci per Manuel, non siamo ancora nella fase delle cifre e la prossima settimana parleremo di dettagli.- "Offerte dall'estero ne sono arrivate, ma in questa trattativa c'è ancora tanta strada da fare. Vogliamo mantenere i nostri bilanci in ordine e non siamo una società che svende i giocatori.. La nostra prima scelta è sempre stata Dionisi".