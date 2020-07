Giorgio Chiellini può partire titolare contro il Sassuolo nel match di questa sera contro il Sassuolo. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il capitano bianconero giocherà uno scampolo di partita, molto probabilmente partendo dal primo minuto. Ieri Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa proprio del numero 3: "​E' uno dei grandi rimpianti della stagione. Dover fare a meno per così tanti mesi di un giocatore così importante è pesante, ed è stato poco sottolineato. Un giocatore che può essere trascinante, ha fatto questo lungo stop per l'infortunio al ginocchio e poi si è dovuto fermare per il lockdown, gli ha allungato i tempi e da 5 giorni si sta allenando con la squadra. E' in crescita e in futuro ci dà grande apporto. Non giocherà 90' ma sta crescendo".