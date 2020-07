La Juventus scende in campo questa sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Calcio d'inizio alle ore 21.45 con i bianconeri di Sarri che vogliono i tre punti per avvicinarsi al nono scudetto consecutivo per il quale di punti ne mancano 11. La squadra partirà in mattinata da Torino. Al centro del campo si rivedrà Miralem Pjanic mentre Leonardo Bonucci può riposare un turno per un problema al piede. Al suo posto Giorgio Chiellini o Daniele Rugani. In attacco dovrebbe essere confermato il trio Bernardeschi-Ronaldo-Dybala.



DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS IN TV E STREAMING - La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Disponibile anche il servizio streaming per gli abbonati Sky, SkyGo. Qui su Ilbianconero.com la diretta testuale della partita del Mapei Stadium e al termine dell'incontro pagelle, interviste e approfondimenti.



