La Juve sfida il Sassuolo e tra i neroverdi ci sono calciatori che Fabio Paratici vorrebbe portare in bianconero. Domani alle 21.45 al Mapei Stadium il CFO bianconero seguirà da vicino sia Manuel Locatelli che Jeremie Boga. Il primo, centrocampista centrale ex Milan, è da tempo nel mirino del club bianconero, per l'esterno ex Chelsea c'è anche la concorrenza del Napoli e anche se mesi fa il dg del Sassuolo Carnevali ha negato l'interesse della Juve per lui, i bianconeri gli tengono gli occhi addosso, ancora senza presentare offerte ufficiali. Ci sono ancora test e partite, la Juve continuerà ad osservare tutti e due.