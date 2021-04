Niente pranzo della domenica, oggi la Juventus Women scende in capo per fare un ulteriore passo in avanti per la conquista dello scudetto. Di fronte una delle squadre migliori del campionato, il Sassuolo che - come detto anche da coach Guarino - ha ampiamente dimostrato di meritare la terza posizione in classifica, dietro le locomotive Juve e Milan. Una sfida dal risultato per nulla scontato quindi, da approcciare con lo spirito giusto perché un passo falso a questo punto potrebbe dare vigore a chi insegue.



IL TABELLINO



Sassuolo-Juventus Women: 0-0



Marcatrici:



Sassuolo (4-3-1-2): Lemey; Lenzini, Filangeri, Orsi, Santoro; Brignoli, Mihashi, Tomaselli; Battelani; Pirone, Cambiaghi.​ A disp. Lauria, Giurgiu, Pellinghelli, Bugeja, Brundin, Ferrato, Pondini, Da Canal, Monterubbiano. All. Piovani

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Staskova, Hurtig​. A disp. Bacic, Giordano, Sembrant, Caiazzo, Lundorf, Zamanian, Berti, Maria Alves, Girelli​. All. Guarino



Ammonizioni: (Pedersen (J) 19')



Arbitro: ​sig. Marco Acanfora della sez. di Castellamare di Stabia



27' - Filtrante di Hurtig dentro l'area, Cernoia anticipata per poco dalla difesa neroverde



18' - Staskova si crea lo spazio per colpire, il suo tiro viene murato dalla difesa neroverde



17' - Mancino di Pedersen dal limite dell'area: conclusione fuori misura



14' - Palla in mezzo di Cernoia da buona posizione, la numero 7 non trova una compagna nel centro dell'area



12' - OCCASIONE JUVE, azione personale di Hurtig che viene stesa in area: negato un rigore all'attaccante bianconera



11' - OCCASIONE JUVE, Rosucci si vede arrivare un pallone vagante all'altezza del dischetto, conclusione al volo potente ma centrale



7' - Fase di studio del match con le due squadre che non affondano, è partito meglio il Sassuolo che riesce a gestire palla



1' - Si parte!