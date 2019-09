Parte oggi la seconda giornata della Serie A Femminile 19/20 con un'altra sfida importante subito alle porte: Sassuolo-Juve. Dopo i tre punti conquistati nell'esordio contro l'Empoli (2-1), le bianconere affrontano il Sassuolo in trasferta, sull'ostico campo neroverde. Calcio d'inizio alle 15.00 allo Stadio Ricci, con le ragazze di Piovani che vogliono subito riscattare il 3-3 del primo turno contro il Bari.



Seguite con noi, qui su ilBiancoNero.com, la diretta della gara, trasmessa su JTv. Al fischio finale anche le pagelle!



IL TABELLINO



Sassuolo-Juve 0-1



Marcatori: 44' Aluko



SASSUOLO - Lemey; Molin, Jansen (dal 46' Serrato), Sabatino, Orsi, Dubcova, Santoro, Cambiaghi, Dubcova, Lenzini, Filangeri.



A disposizione: Lauria, Jaques, Monterubbiano, Novelli, Pugnali, Labate, Ferrato, Pederzani, Zanni. All. Piovani (squalificato), al suo posto Samantha Dolci.



JUVE (4-3-3) - Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso (55' Maria Alves), Galli, Pedersen; Girelli, Aluko, Cernoia. All. Guarino



A disposizione: Bacic, Tasselli, Sikora, Franco, Rosucci, Panzeri, Staskova, Maria Alves, Bellucci.



Arbitro: Julio Milan Silvera di Valdarno; assistenti Zezza di Ostia Lido e La Gorga di Aprilia.



LA DIRETTA - Calcio d'inizio alle 15.03.



57' Girelli di testa, palla di poco alta. E' una Juve attiva e vogliosa di trovare il secondo gol, anche se imprecisa. Sugli sviluppi di un angolo la numero 10 va vicina al raddoppio, ma la palla è alta.



55' Esce Caruso, entra Maria Alves.



46' - 16.05, comincia il secondo tempo.



44' GOL! Segna Aluko! Recupera palla, punta e dribbla in area, poi il gol con il piatto destro sul palo lontano.



26' Ancora Aluko: bella azione della Juve, ma sul cross rasoterra di Galli, Aluko non impatta da due passi.



18' Gol mangiato dalla Juve! Bella palla di Cernoia nel mezzo, Pedersen liberissima non impatta bene e con il fianco consegna la palla nelle mani di Lemey.



17' Cernoia con il mancino spaventa le neroverdi. Conclusione dal limite che non prende bene il giro e viene parata.

15' Dominio Juve nel possesso, pochi rischi. Un lampo del Sassuolo, che si difende bene, in contropiede.



5' Pedersen di testa sfiora il vantaggio: bel corner su cui impatta la centrocampista, ma la palla è fuori.



3' Tanto possesso, poi la prima occasione: Aluko calcia dal limite, palla a lato non di molto.



1' Fischio d'inizio, si parte!