Nel tour de force della, oggi tocca agli impegni di campionato. Dopo il pari in Danimarca contro il Koge che tiene aperto il discorso qualificazione in Champions League, il focus della squadra disi sposta sul, avversaria di giornata, che ha ancora 0 punti in Serie A ma che non va sottovalutata. Alle 12:30 il fischio d'inizio del match.: 0-1: (Girelli 20'): Kresche; Pleidrup, Filangeri, Dongus; Philtjens, Bellucci, Jane, Nagy, Mella; Clelland, Popadinova.. Lonni, Goldoni, Pondini, Bragonzi, Brignoli, Realista, Tudisco, Monterubbiano, Nowak, Moraca.. Piovani.: Peyraud-Magnin; Lundorf, Salvai, Sembrant, Nilden; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Duljan, Girelli, Beerensteyn..Aprile, Boattin, Lenzini, Gama, Grosso, Zamanian, Cantore, Bonfantini, Arcangeli.. Montemurro: Sig. Stefano Nicolini sez. Brescia20' - GOL JUVE, calcio d'angolo perfetto di Cernoia, frustata di testa di Girelli che si infila in rete19' - Buona occasione per la Juve, mancino di Pedersen alal ricerca del secondo palo, palla fuori di poco14' - Ci prova Girelli da posizione angolata, palla ampiamente a lato6' - Bianconere che hanno il pallino del gioco ma faticano a trovare spazi per fare male1' - Via al match!