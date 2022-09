La Juventus Women impatta contro il Sassuolo e contro la sfortuna. Al Ricci finisce 1 a 1 e le bianconere contano 3 alla voce "legni presi". Un'ora di dominio bianconero, pallino del gioco, vantaggio e ritmi bassi in vista della sfida di Champions. Poi, quasi all'improvviso, il Sassuolo prende fiducia, la squadra di Montemurro cala, e la squadra di casa trova il pareggio. Un'azione un gol, e non vale a nulla l'assedio nel finale.- Incolpevole sul gol, per il resto è spettatrice non pagante.- Una partita giocata sulle montagne russe: un continuo alternarsi di errori e coperture positive. In generale, però, non dà sicurezza al reparto, si vede poco in avanti, e dalle sue parti le neroverdi trovano spazio per far male. Non stupisce che questa Lundorf sia scivolata indietro nelle gerarchie.- Scherma i tentativi avversari. Nell'azione dell'1 a 1 è protagonista di una buona chiusura, poi è sfortunata nei rimbalzi- Se per un'ora PPM è spettatrice non pagante è anche merito suo che sbarra ogni tentativo della squadra di casa (Dall'80' LENZINI sv)- Una buona partita, scelte giuste in fase offensiva e in fase difensiva. Nell'azione dell'1 a 1, però, Philtjens la divora (Dal 63'- Prova a dare la scossa, ma non riesce il guizzo decisivo)- Sciabola e fioretto; qualità e quantità. Molto buona la sua prestazione in entrambe le fasi- Un'ora di gioco interpretata con la precisione e la meticolosità di un'ingegnera aerospaziale. È in ritardo, però, nell'azione dell'1 a 1 (Dal 63'- Prova a dare fastidio tra le linee, ma viene ammortizzata dalla difesa avversaria)- Il suo mancino è certificato di pericolosità per le difese avversarie, il voto è influenzato dall'errore nel finale: perde palla malamente e fa un intervento da dietro che le vale l'espulsione diretta.- È elettricità, è potenza, è tecnica. Non soffre l'esordio da titolare e, anzi, sfrutta l'occasione per mandare un messaggio: sì, può stare in questo gruppo e può rappresentare un'arma per la squadra di Montemurro. Cala un po' nella ripresa, è fisiologico. (Dal 75'- Spunti che fanno tremare le gambe alla difesa neroverde, ma manca l'ultimo passaggio, la finalizzazione)- Arriva l'autunno, le temperature scendono, le foglie sugli alberi cambiano colore; i gol di Cristiana Girelli: a proposito di certezze. Oltre alla rete il solito lavoro di sacrificio e di aiuto alla manovra della squadra. (Dal 63'- Corre, lotta, sgomita, prosegue il lavoro di Girelli ma senza trovare la via della rete)- Ci prova, ci riprova e poi ancora per tutto il match. Ma no, non trova il modo di superare la difesa avversaria e creare la superiorità numerica sulla corsia di competenza.- Per un'ora è la partita perfetta. Vantaggio, ritmi bassi, zero rischi. Poi gli episodi la cambiano e nonostante i cambi non riesce ad agguantare una vittoria che, ai punti, sarebbe stata meritata.