La Juventus Women vince 2 a 0 in casa del Sassuolo e vola a + 6 in classifica dalle neroverdi, seconde. Una vittoria pesantissima, nello scontro al vertice. Una vittoria che arriva al netto di mille difficoltà e che manda un messaggio a tutto il campionato. Di seguito le pagelle del big match:- Nel secondo tempo una bellissima parata su Parisi sventa il pericolo ed evita che le neroverdi portino dalla loro l'inerzia del match. A fine partita replica su Bugeja e impedisce al Sassuolo di accorciare le distanze e credere nella rimonta- Grande attenzione difensiva, meno presente in spinta- Nel suo ex stadio, di fronte alle ex compagne, le gambe non tremano: altro sintomo di una maturità che va oltre l'età anagrafica. Un'altra, l'ennesima, prestazione da muro invalicabile (LUNDORF sv)- Insegue le avversarie fino a metà campo come un mastino che "accoglie" il postino sul vialetto di casa- Non gioca una buona gara, tanti errori tecnici e di copertura. Il cross preciso al millimetro per la testa di Girelli, che vale l'1 a 0, però, è pesantissimo e alzano decisamente la sua valutazione (Dal 67'- Si limita a controllare senza forzare)Tanta corsa nelle due fasi, ma concretizza poco, come dribbling e occasioni create. Non la più brillante delle prove- Uno schermo in mezzo al campo. Per passare, il Sassuolo dovrebbe pagare il pedaggio e chiedere di alzare la sbarra- Dovrebbe avere in mano le chiavi del centrocampo, ma non le trova. Passa la maggior parte del tempo di gioco cercandole tra le tasche ma, probabilmente, sono rimaste negli spogliatoi. Si limita al compitino, senza mai osare- Spunto, accelerazione, qualità per alzare il baricentro della squadra e ribaltare il campo- Non dispone di molti palloni palloni puliti per far male davanti il portiere avversario ma, in generale, il suo apporto alla manovra offensiva non è sufficiente (Dal 67'- Si gode il ritorno in campo, dopo essere guarita dal Covid)- Girelli segna poco in campionato? La risposta arriva oggi pomeriggio, con una doppietta che pesa tantissimo, che vale 6 punti di vantaggio in classifica sul Sassuolo e che, anche se ancora presto, possono valere un piccolo pezzetto di campionato. Ma lo diciamo sottovoce perché, appunto, manca ancora tantissimo. (Dal 75' STASKOVA sv)- Oltre le difficoltà, che oggi erano tantissime. Infortuni, Covid, tanti impegni ravvicinati, stanchezza. Nonostante tutto ciò, la sua squadra vince nettamente lo scontro al vertice, rischiando poco e nulla, e allungando in classifica. Se non ci trovassimo in prossimità della sosta natalizia, si parlerebbe già di ipoteca