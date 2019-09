La Juventus Women torna in campo dopo la vittoria in rimonta contro l'Empoli, all'esordio stagionale in campionato, che a sua volta ha fatto seguito alla sconfitta contro il Barcellona nell'andata dei sedicesimi di finale di Champions League. In attesa del ritorno di mercoledì in Spagna, le bianconere approdano in casa del Sassuolo, per continuare la propria corsa verso il terzo scudetto consecutivo. Fischio d'inizio alle ore 15.00 e partita visibile in esclusiva su Juventus TV. Per la diretta scritta, le pagelle e tutte le analisi, invece, appuntamento su ilBiancoNero.com.