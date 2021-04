di Marco Amato

Vittoria importante della Juventus Women che si impone sul Sassuolo con il risultato di 3 a 0 e avvicina ulteriormente il quarto scudetto consecutivo.



GIULIANI 6 - Diversi errori con palla tra i piedi che permettono al Sassuolo di ottenere il possesso, con le mani è una sicurezza



HYYRYNEN 6.5 - Erge un muro, dalle sue parti non si passa! Brava a proporsi in avanti, forse ci sarebbe stato lo spazio per farlo più frequentemente (Dall'86' BERTI s.v. - Una grande giocata poco prima del fischio finale, avrebbe meritato il gol)



GAMA 6.5 - Quando la partita pesa, Guarino punta sempre su di lei, a ragion veduta. Un'altra prova solida, da sottolineare gli anticipi alti che permettono alla Juve di ripartire



SALVAI 6.5 - Ordinaria amministrazione al centro della difesa, è lesta a impostare e verticalizzare per provare a prendere in contropiede le neroverdi



BOATTIN 6.5 - Avanti e indietro sulla fascia sinistra senza mai fermarsi: bene nelle due fasi (Dal 60' LUNDORF 6 - Si limita a controllare la sua zona di competenza)



ROSUCCI 6.5 - La puoi scorgere ovunque a centrocampo: sradica palloni e verticalizza per le compagne in attacco (Dal 70' ZAMANIAN 6 - Contribuisce alla fluidità del gioco)



PEDERSEN 6.5 - Detta il ritmo alla squadra con grande precisione (Dall'86' GIORDANO s.v. - Non rischia nulla, entra concentrata)



CARUSO 7 - Nell'azione in cui conquista il rigore unisce qualità ed esperienza: fondamentale per sbloccare la gara e per chiuderla con l'assist con il contagocce per Maria Alves



CERNOIA 7.5 - Forse manca un po' di continuità a inizio partita ma alcune sue giocate permettono di scardinare la resistenza del Sassuolo. Fredda dagli undici metri a sbloccare una partita molto difficile e brava a raddoppiare a inizio ripresa



STASKOVA 6 - Fa a sportellate e dà una mano alla manovra offensiva, ma non riesce a pungere in zona rete



HURTIG 6.5 - Le viene negato un rigore dopo una bella azione personale, nel secondo tempo buca la difes avversaria e mette un pallone che Cernoia deve solo spingere dentro (Dal 70' MARIA ALVES 7 - Entra, brucia la difesa avversaria e con un colpo sotto segna il 3 a 0: un approccio al match niente male)



All. GUARINO 7.5 - La Juve Women vince una partita fondamentale sulla strada per lo scudetto. Vincere a Sassuolo era tutt'altro che scontato e, nonostante una prova non brillantissima, la squadra si è dimostrata concreta e cinica