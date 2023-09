Domani la Juve farà visita al Sassuolo in quel di Reggio Emilia, con Max Allegri che è ancora alle prese di formazione, in merito agli 11 titolari da schierare. Chi sarà sicuramente in campo è Dusan Vlahovic, che contro i neroverdi andrà a caccia di un record personale e mai raggiunto prima. In caso di gol, infatti, DV9 toccherebbe quota 5 gol nelle prime 5 partite, dato che non gli era mai riuscito precedentemente.