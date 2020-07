Sassuolo-Juventus avrebbe potuto essere un'altra partita dei rimpianti per i bianconeri di Maurizio Sarri che vanno sopra di due gol salvo farsi poi riprendere e superare dalla squadra di De Zerbi. Una Juve a tratti irriconoscibile, che non riesce a mettere in campo con continuità quello che vuole Sarri. Appena si abbassa un po' si scioglie come neve al sole, i difetti sono sempre i soliti, per fortuna che la stagione sta per finire e la Juve mantiene un solido vantaggio dalle inseguitrici. I giornali in edicola questa mattina sono tutti concordi sul migliore in campo bianconero: Szczesny e questo la dice lunga su quello che poteva essere. Per La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport Ronaldo è tra i bocciati con 5, meglio di lui anche Bernardeschi che prende un sei.