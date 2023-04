La prima frazione di gioco trasi è conclusa con il punteggio di 0-0, dopo 45 minuti che non hanno regalato grosse emozioni, almeno fino a questo momento. Poche, infatti, le occasioni capitate per entrambe le squadre, con gli emiliani che ai punti, hanno avuto forse qualche chance in più rispetto a Madama, ma senza mai creare troppi pericoli a Mattia Perin, eccezion fatta per una conclusione di Bajrami che è terminata di poco alta. C'è da registrare però una buona prestazione del giovane, il quale ha approcciato il match con una certa dose di personalità, osando anche in fase offensiva, rischiando a volte di lasciare la retroguardia scoperta. Ancora, con Milik e Vlahovic che non riescono a dare troppi punti di riferimento ai propri compagni. Nellaseguente idei bianconeri al termine del primo tempo.