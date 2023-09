Juve sotto. E più casualmente che meritatamente. I bianconeri sono in svantaggio al 45' per dopo i gol di Lauriente e Berardi, intervallati dall'autorete di Vina: è 2-1 al Mapei Stadium. Eppure, non si può parlare di prestazione da dimenticare. Anzi.La botta di Lauriente, più il sinistro debole di Berardi, sono stati tutto il Sassuolo percepibile nei quarantacinque minuti. Poi la botta del dieci, che ha spiazzato tutti. La Juve ha creato, in un certo senso ha dato pure continuità alle buone prestazioni dell'ultimo periodo. Soprattutto: ha reagito, almeno una volta. E vedremo se lo farà un'altra.La sensazione generale è che si sia ben lontani da quanto accadeva l'anno scorso. Cioè: uno schiaffo fa crescere, non fa solo male. Ora serve un nuovo test del campo.