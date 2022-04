1







di Marco Amato

Peggio di così non si poteva. La Juventus comincia male il primo tempo della sfida contro il Sassuolo e lo conclude prendendo gol da Raspadori, salvo poi recuperare con il gol di Dybala. Di certo, non si è vista la motivazione di una squadra che punta a consolidare il quarto posto in classifica. Anzi, sembra sentire la pressione dell’obiettivo. Oltre a questo, si mostrano chiaramente i problemi dovuti alla ristrettezza della rosa.



Sfoglia la gallery per TOP e FLOP del primo tempo di Sassuolo-Juve