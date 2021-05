La vittoria sul Sassuolo strappa un mezzo sorriso ai tifosi della Juve, ancora imbestialiti per una stagione ormai gettata al vento ma con qualche flebile speranza - se lo spirito sarà ancora quello visto in campo ieri sera - di una miracolosa qualificazione in Champions League grazie alle prossime due gare. Su Twitter e Instagram, i sostenitori bianconeri si soffermano a suon di "meme" soprattutto sul traguardo dei 100 gol raggiunto da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, e si mostrano piuttosto sorpresi per il (bel) gol di Adrien Rabiot, giocatore di solito poco amato. Peccato solo per i risultati delle dirette concorrenti…