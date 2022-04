Quella di questa sera non sarà soltanto la gara per allungare sulle insegutrici, ma sarà anche l'occasione speciale per monitorare da vicino due obiettivi di mercato dei bianconeri. Stiamo parlando ovviamente di Giacomo Raspadori e Davide Frattesi, i due gioielli di proprietà del Sassuolo e che in estate con ogni probabilità andranno via. Sull'attaccante Azzurro sono stati avviati dei contatti già da tempo e la dirigenza della Continassa spera di raggiungere la fumata bianca nella prossima sessione di mercato.