Una gara secca quella dellaPrimavera allenata da Paolo. I playoff del campionato contro il. Decisiva, non sono previsti né supplementari né calci di rigore, in caso di parità a passare il turno saranno i neroverdi per il miglior posizionamento in campionato.IL TABELLINOSassuolo (4-2-3-1): Theiner; Mandelli, Cannavaro, Miranda, Pieragnolo; Casolari, Toure; Leone, Bruno, Mandrelli; Russo. All. Bigica.A disp. Rosa, Scacchetti, Loeffen, Abubakar, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Martini, Zaknic, Loporcaro, Gori.Juventus Primavera (4-2-3-1): Daffara, Rouhi, Muharemovic, Huijsen, Savona; Nonge, Bonetti; Hasa, Yildiz, Mulazzi; Turco N. All. MonteroA disp: Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Dellavalle, Doratiotto, Pisapia, Mbangula, Turco S., Srdoc, Domanico, Ripani, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini12' - Reazione del Sassuolo che ci prova con un tiro dalla distanza di Toure che però, si spegne alto sopra la traversa.10' - GOL JUVE - Grandissimo gol di Hasa su calcio di punizione, con un rasoterra sul palo del portiere che non gli lascia scampo e si va ad infilare in buca d'angolo.6' - Occasione da gol per la Juve che con Hasa si propone al limite dell'area del Sassuolo, dalla quale lascia partire un bolide che finisce di poco alto.3' - Nonge scatta bene sulla corsia sinistra ma viene abbattuto da Mandelli poco prima dell'ingresso nell'area di rigore.1' - Inizia il match in questo istante.