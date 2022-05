Torna in campo lai giovani bianconeri affrontano in trasferta il, nella terzultima giornata della regular season. Reduci dalla vittoria contro l'Empoli, i ragazzi di Bonatti cercano altri punti importanti in ottica playoff.SuLA DIRETTA del match.entrano Chibozo e Maressa, per Cerri e Mbangulauscita di Garofani su Aucelli, che la appoggia dietro a Mata: salva Citi a pochi passi dalla lineaSviluppo offensivo di qualità della Juventus, che culmina con l'ingresso in area di Mbangula servito da un cross basso di Rouhi: debole, però, la sua conclusioneDue cambi nella Juve: fuori Turicchia e Bonetti, dentro Rouhi e SekularacMbangula non approfitta di un errore di Mata: Casolari lo ferma con un grande intervento difensivogran sinistro di controbalzo di, che spedisce la palla nell'angolino opposto. Niente da fare per GarofaniMbangula si accentra e scarica su Iling: debole la conclusione, bloccata da Vitalecalcio d'angolo di Mbangula, la palla rimbalza in area e ci prova Citi di destro, palla altaGuizzo di Mulazzi al limite dell'area: lo atterra Pieragnolo, che viene ammonito. Punizione battuta da Iling, che non impensierisce Vitalenel momento migliore della Juventus,si inserisce in area e sfrutta un cross basso da destra di D'Andrea.Cross insidioso in area della Juventus, Garofani sventa il pericolo con un'ottima uscitaMbangula approfitta di un rimpallo, si invola verso l'area e serve, che di sinistro non sbaglia. 1-0!La difesa del Sassuolo libera su un calcio di punizione scodellato in mezzo all'area da MbangulaSassuolo ancora in pressing alto, la Juve fa fatica a costruire e a ripartire: Iling però riesce a sfuggire a Paz, che lo ferma con un fallo e viene ammonito. Calcio di punizione Juve.Meglio il Sassuolo in questo avvio: i neroverdi pressano alto e mantengono il controllo del gioco- Prima occasione per il Sassuolo: un sinistro di Aucelli dall'interno dell'area, dopo una bella azione corale, finisce di poco a latoPARTITI! Calcio d'inizio al RicciVitale; Paz, Flamingo, Zalli, Pieragnolo; Abubakar, Casolari, Aucelli; D’Andrea, Samele, Mata..: BigicaGarofani; Savona, Citi, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling; Mbangula, Cerri.: BonattiDjurdjevic di Trieste