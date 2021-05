1









Dopo due pareggi consecutivi contro Roma ed Empoli, la Juve Primavera torna in campo oggi alle 17 per affrontare il Sassuolo con l'obiettivo di riportare a casa i 3 punti. L'opportunità è più ghiotta che mai: l'Inter ha perso contro il Torino e la Roma è stata fermata sullo 0 a 0 dalla SPAL. Con una vittoria, i ragazzi di Bonatti potrebbero salire al secondo posto, ad un solo punto dalla Sampdoria capolista.



IL TABELLINO



Sassuolo-Juventus: 0-1



Marcatori: (Sekulov 62')



Sassuolo (3-5-2): Zacchi; Uni (Florentine 65'), Piccinini, Flamingo; Paz, Artioli, Marginean, Mercati (Reda 75'), Saccani; Samele (Manara 65'), Mattioli (Karamoko 75').​ A disp. Marconi, Cehu, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Aucelli, Barani, Micheal​. All. Bigica

Juventus (4-3-1-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Barrenechea, Iling; Soulè (Turicchia 72'); Sekulov, Da Graca (Omic 11'). A disp. Senko, Fiumano, Nzouango, Leo, Chibozo, Cotter, Sekularac, Cerri, Raina​. All. Bonatti



Ammonizioni: (Artioli (S), Mattioli (S), Paz (S), Mercati (S), Soulè (J), Omic (J))



Arbitro: sig. ​Alessandro Di Graci della sezione di Como



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



80' - GOL SASSUOLO, la pareggia Saccani



78' - Colpo di testa ravvicinato di Omic che viene murato a due passi dalla porta



70' - Conclusione potente di Iling che trova solo l'esterno della rete



62' - GOOOOL JUVE CON SEKULOV! Assist ILLUMINANTE di Miretti che mette una palla d'oro oltre le maglie neroverdi; altrettanto bravo l'attaccante a rimanere freddo e sfornare una conclusione fantastica: pallonetto con Zacchi in uscita che termina preciso alle spalle del portiere



58' - Girata in area di Soulè che da buona posizione non centra la porta



55' - Colpo di testa ravvicinato di de Winter, conclusione schiacciata il cui rimbalzo termina alto sopra la traversa



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



47' - Punizione di Soulè, ancora una volta Zacchi risponde presente e alza la palla sopra la traversa



46' - OCCASIONE JUVE, Soulè serve Miretti in area, il centrocampista colpisce a botta sicura ma Zacchi vola e toglie un pallone indirizzato all'angolo



38' - Ci prova Soulè da lontano, un buon tiro che termina di poco alto



36' - OCCASIONE JUVE, slalom gigante di Miretti in area, tiro sul primo palo su cui Zacchi è bravo a fiondarsi



23' - OCCASIONE SASSUOLO, tiro a giro di Paz: risponde Garofani che vola e toglie la palla dall'incrocio



14' - Punizione dalla distanza calciata da Iling-Junior, la sua conclusione non termina di molto lontana dallo specchio della porta



11' - Da Graca sostituito per un problema alla coscia sinistra



9' - Miretti imbuca per Mulazzi che mette un buon pallone nel mezzo ma non trova un compagno



2' - Subito pericoloso Da Graca che prova a sfondare dentro l'area ma viene anticipato da Zacchi



1' - Si parte