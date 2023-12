La Juventus Primavera torna in campo dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. I giovani bianconeri, guidati da Palo Montero, affrontano in trasferta il Sassuolo, calcio d'inizio alle 11. La Juve è reduce in campionato dalla vittoria con il Frosinone ed è chiamata a dare continuità per scalare la classifica, che vede i neroverdi avanti di 6 punti.Segui su ilBianconero.com la diretta testuale del match con tutti i principali episodi della gara.Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo, Leone, Bruno, Caragea, Pigati, Cannavaro, Falasca.: Fuscaldo; Gil, Martinez, Savio; Pagnucco, Florea, Ngana, Turco; Finocchiaro; Crapisto, Pugno.1-1 (Pagnucco 47', Russo 55')Ammonizioni: Cannavaro (S), Florea (J)Espulsioni: Martinez (J)70' - Il Sassuolo spinge, Russo sfiora la doppietta con una conclusione da lontano.62' - Montero si difende vista l'inferiorità numerica, entra Bassino al posto di Crapisto.60' - Fuscaldo salva la Juve, bella parata con i piedi.55' - Fuscaldo para il rigore a Russo che però sulla ribattuta non può sbagliare, 1-1.54' - Rigore per il Sassuolo ed espulsione per Martinez che trattiene l'attaccante neroverde a pochi passi dalla porta.47' GOL di PAGNUCCO su calcio di rigore, il capitano spiazza Theiner. Rigore procurato da una bella giocata di Pugno che subisce il fallo di Cinquegrano.46' - Parte il secondo tempo.45' +1 - Finisce 0-0 il primo tempo, la Juve si difende e ci prova con le ripartenze.41' - Grande azione della Juve che parte dalla sinistra, Scienza serve bene Pugno che però perde il tempo per calciare, solo angolo.36' - Ci prova Kumi, respinge la difesa di Montero.30' - Esce per infortunio Finocchiaro, al suo posto Scienza.29' - La più grande occasione per i bianconeri arriva dai piedi di Pagnucco, che dopo una ripartenza veloce della Juve conclude da buona posizione ma la palla sfiora il palo.27 - Occasione per il Sassuolo dopo un errore di Florea, blocca Fuscaldo, conclusione debole di Kevin Bruno.21- Cade in area Pugno dopo un contatto ma per l'arbitro è tutto regolare.12 - Pugno ci prova di testa, molto difficile però, si fa vedere anche la Juve.6- Prima occasione per il Sassuolo, calcia Caragea, buon riflesso di Fuscaldo dopo la deviazione.1- Inizia Sassuolo-Juve Primavera, dirige l'incontro l'arbitro Mattia Nigro di Prato.