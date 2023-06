E' terminata pochi istanti fa la sfida tra il Sassuolo e la Juve Primavera con il punteggio di 1-1. Di seguito i voti dei bianconeri allenati da Montero.DAFFARA 8 - Partita monumentale quella dell'estremo difensore bianconero, dove salva in almeno un paio di occasioni miracolose, parando anche un calcio di rigore nel primo tempo. Peccato per il rosso inevitabile in chiusura del matchROUHI 5,5 - Non è incisivo in fase di spinta, bene in fase di copertura.MUHAREMOVIC 5,5 - Poco reattivo in occasione della respinta di Daffara che ha portato al gol del pareggio del Sassuolo.HUIJSEN 6 - Fa meglio rispetto al suo compagno di reparto, ma lascia comunque prendere troppe iniziative agli avversari.SAVONA 5 - Non all'altezza la prestazione del terzino, così come quella di tutta la linea difensiva.NONGE 6,5 - Sempre prpositivo palla al piede e molto abile nel saltare l'uomo. Crea diversi pericoli alla retroguardia avversaria.BONETTI 6 - Lavoro tutto sommato svolto in maniera adeguata, ma senza eccellere.HASA 6,5 - Ha una marcia in più rispetto ai suoi compagni e non solo per il gol realizzato su punizione, ma anche per quello che ha fatto vedere durante le fasi di gioco.YILDIZ 5,5 - Non brillante come lui sa essere. Ci si aspettava un qualcosa in più.MULAZZI 6 - Fa il suo e lo fa molto bene. Avrebbe però potuto farsi notare maggiormente in zona gol.TURCO 6 - Gara giocata con grande sacrificio, costretto ad uscire per infortunio ad inizio rirpesa.ALL.MONTERO 6 - Ha provato in tutti i modi a ceracre di incartarla ai nervoerdi, ma senza l'esito sperato.MORUZZI 5,5 - Prova a dare una spinta diversa rispetto a quella di Rouhi, ma senza riscuire ad incidere più del suo compagno di reparto.MBANGULA S.VMANCINI S.VMARESSA S.V