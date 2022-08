La Juventus Primavera inaugura la propria stagione con un pari sofferto contro il Sassuolo, punteggio finale di 1 a 1. Il piano gara è chiaro: linee strette, lasciare ai neroverdi il possesso e far male in transizione. Piano che funziona nell'azione del gol di Mbangula, ma per il resto i bianconeri soffrono ed è il Sassuolo a macinare gioco e creare diverse occasioni da rete. Sul finale, la Juve paga la sciocchezza di Strijdonck che si fa espellere per una testata. Per come si era messa è comunque un punto guadagnato e gli spunti positivi non mancano.- Più di una parata decisiva, è il migliore in campo per la Juventus- Buone chiusure, si fa vedere avanti con costanza ma perde anche palloni pericolosi- Attento nelle chiusure, chiamato agli straordinari vista la grande propensione offensiva dei neroverdi- Responsabilizzato dalla fascia da capitano, guida la difesa- Qualche errore alternato a cose buone. Senza infamia né lode- Un buon pallone messo nel mezzo sul finire del primo tempo e poco altro (Dal 46'- Esce alla distanza e crea diverse occasioni pericolose, su di lui il fallo da espulsione di Zacchi)- Mezzo voto in più perché il lancio che dà il via all'azione dell'1 a 0 è illuminante. Per il resto, soffre a metà campo e a volte è frettoloso (Dal 69'- Ha voglia di fare, si fa vedere in avanti, ma non trova lo spunto giusto)- Nel primo tempo da centrocampista centrale soffre la maggiore fisicità e mobilità della mediana neroverde che lo annulla e costringe a rincorrere- Salta in sella al motorino, semina la difesa neroverde mette la propria firma sul primo gol stagionale della Juventus Primavera. Qualche piccola imprecisione, ma nel complesso ottima prova (Dal 58'- 10 minuti in campo e l'espulsione per una testata. Male, mette la squadra in una situazione di grande difficoltà, poco dopo arriva il gol del pari)- Colpo di genio nel colpo di tacco che vale l'assist per Mbangula (Dall'82' ANGHELE' sv)- Quando tocca il pallone si vede che ha qualcosa in più, il problema è che ne tocca troppo pochi per essere determinante (Dal 69'- Appena entrato perde una marcatura che porta al gol del pari neroverde. Certo, non è tutta colpa sua)- Il piano gara è chiaro: chiudersi e far male in transizione. Funziona nell'azione del gol e in poche altre occasioni Per il resto, la sua squadra fatica tremendamente a tenere il possesso palla. Per quel che riguarda il risultato, paga la sciocchezza di Strijdonck. Grossi dubbi, invece, sulla scelta di mettere Hasa centrocampista centrale