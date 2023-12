Finisce 1-1 la sfida tra Sassuolo e Juve Primavera, decidono i rigori trasformati da Pagnucco e Russo. Le pagelle della partita.l'aveva anche parato il rigore, non può nulla sulla respinta. E' chiamato in causa per tutti i 90 minuti, risponde sempre bene.: il più "pulito" del reparto difensivo, si fa vedere anche in avanti nel finale.si perde Russo in mezzo all'area e commette il fallo da rigore, forse l'espulsione è esagerata, ma è un episodio che cambia completamente la gara.Deve guidare la difesa nel finale, soffre ma tiene la squadra in piedi quando il Sassuolo spinge di più.meno protagonista del solito in fase offensiva. Sale di livello nel momento più difficile quando la Juve è in dieci uomini, certezza.rischia nel primo tempo perdendo un pallone sanguinoso. Tocca a lui dare qualità in fase di possesso, ci riesce a tratti.è ovunque in mezzo al campo, a volte non precisissimo in impostazione, ma compie un lavoro impressionante in fase di rottura e recupero palla.era stato il migliore anche prima del calcio di rigore trasformato con personalità. Qualità e quantità, uno dei punto di forza di questa squadra.costretto ad uscire dopo trenta minuti per infortunio, era dentro la partita, peccato (dal 30' Scienza 6,5: fondamentale nel finale quando guadagna due corner.)non riesce ad incidere con la sua fantasia, pochi palloni toccati, troppo pochi (dal 62' Bassino 6: contribuisce a rinforzare il muro bianconero nel finale)si procura il rigore con una giocata importante, buon lavoro spalle alla porta. Un solo errore nel primo tempo, quando perde il tempo per calciare (dal 74' Owusu 6,5: sfiora il gol di testa, lotta nei minuti finali).alla Juve Primavera spesso era mancato equilibrio, oggi invece è stata una prestazione solida. Nel momento migliore c'è il pareggio del Sassuolo e l'espulsione di Martinez. La Juve non si scompone e sfiora la vittoria nel finale.