La Juventus Primavera esce con un pareggio dal Ricci di Sassuolo: un 2-2 spettacolare, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. I bianconeri soffrono il pressing alto del Sassuolo nella prima parte di gara, poi escono alla distanza. Il risultato, giusto, lascia però un pizzico di amaro in bocca e permette al Cagliari di superare in classifica la Juve al quarto posto.



LE PAGELLE



Garofani 6: Al ritorno in campo dopo sei mesi, mostra qualche fisiologica incertezza, ma è incolpevole sui gol.



Savona 6: Pulito in fase difensiva, spinge anche in fase offensiva: prestazione ordinata, ma non eccezionale.



Citi 6: Ha qualcosa da rimproverarsi in occasione del primo gol del Sassuolo, nel secondo tempo alza il livello e protegge meglio l'area.



Muharemovic 6: Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più anche in fase di impostazione, oltre al solito buon contributo in difesa.



Turicchia 6: Si propone con la solita regolarità, ma oggi tocca meno palloni. Sostituito a fine primo tempo da Rouhi 6,5: Ottimo impatto sul match, si fa vedere spesso sulla sinistra.



Mulazzi 6.5: Macina la fascia senza risparmiarsi, nel secondo tempo l'assist per il gol di Maressa è pregevole. Dal 78', Fiumanò sv.



Omic 6,5: Ancora una volta si fa valere intercettando e recuperando molti palloni a centrocampo, che consentono alla Juventus di ripartire. Lavoro prezioso.



Bonetti 6: Alla naturale propensione al recupero unisce anche la lucidità necessaria per avviare le azioni in ripartenza della squadra, sebbene nel primo tempo soffra anche lui il pressing alto del Sassuolo. Dal 46' Sekularac 6.5: con il suo ingresso la Juve guadagna in dinamismo.



Iling 6,5: Un po' sottotono nel primo tempo, sale in cattedra nel secondo: grande protagonista nell'azione del 2-2, dà sempre l'impressione di poter creare un pericolo. Oggi però è meno costante del solito.



Mbangula 6,5: Il più pericoloso, il più attivo, sempre pronto a innescare con la sua velocità i compagni. Suo l'assist a Cerri per il gol del momentaneo vantaggio. Dal 55' Maressa 7: si fa trovare al posto giusto nel momento giusto nel gol del 2-2, ma non solo: con il suo ingresso contribuisce a dare maggiore ordine a centrocampo.



Cerri 6: Un pallone, un gol. Sa farsi trovare pronto, ma a parte la rete tende a scomparire. Dal 55' Chibozo 5,5: Non riesce a influire sulla partita, a differenza degli altri subentrati. Resta in ombra.



Bonatti 6,5: Bravo a riorganizzare la squadra con i cambi, dopo un primo tempo reso difficile dall'intensità del Sassuolo. Ha provato a vincerla fino alla fine.