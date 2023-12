DaDopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Primavera per mano della Lazio, la Juventus Under 19 torna a focalizzarsi sul campionato facendo visita al Sassuolo. Gara in programma domenica 10 dicembre 2023 alle 11:00. I neroverdi, in un ottimo momento di forma, attendono la Juve al terzo posto in classifica e reduci dalla vittoria 3-1 contro la Cremonese in Coppa.DOVE VEDERE IN DIRETTA SASSUOLO PRIMAVERA-JUVENTUS PRIMAVERASassuolo Primavera-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.