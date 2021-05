3







di Marco Amato

La Juve Primavera pareggia 1 a 1 contro il Sassuolo e spreca un'occasione d'oro per agganciare il secondo posto in classifica. Buona prova, anche se si è vista molta stanchezza tra le fila della squadra di Bonatti.



GAROFANI 6.5 - Per la maggior parte del match è spettatore non pagante: quando serve, però, dimostra di essere un gran portiere!



MULAZZI 6.5 - Offre costantemente una soluzione in fase offensiva: instancabile! ​In occasione del pari del Sassuolo paga il mismatch fisico in area



DE WINTER 6.5 - Il primo a inseguire gli avversari e alzare la linea difensiva, il primo a impostare dal basso: ennesima buona partita per lui che nelle ultime settimane è cresciuto molto



RICCIO 6 - Qualche piccola sbavatura gli vale mezzo punto in meno rispetto al compagno di reparto



NTENDA 6.5 - Spinge un po' meno del solito - e quando lo fa è devastante - ma dietro non concede nulla agli avversari



MIRETTI 7 - Oggi gioca qualche metro più avanti, ma si trova ovunque in campo. Le azioni pericolose della Juve passano sempre dai suoi piedi, il passaggio per il gol di Sekulov è un'illuminazione



BARRENECHEA 6 - Solita precisione e calma: oggi è un po' meno nel vivo del gioco rispetto al solito (Dall'84' CHIBOZO s.v. - Pochi minuti per poter incidere)



ILING 5.5 - Imprecisioni, sbavature; sbaglia tanto in fasi importanti del match e questo è un problema per la fase offensiva bianconera (Dall'84' LEO s.v. - Una manciata di minuti interpretati con brio)



SOULÈ 6.5 - Le sue percussioni danno parecchio fastidio alla difesa neroverde: deve aggiustare qualcosa per quel che riguarda la precisione in zona gol (Dal 72' TURICCHIA 6 - Non riesce a dare un grande apporto)



SEKULOV 7.5 - Il pallonetto a scavalcare Zacchi è un colpo da maestro: precisione e freddezza da grande calciatore



DA GRACA s.v. - Di certo non il migliore dei periodi: dopo 10 minuti lascia il campo per infortunio alla coscia sinistra (Dall'11' OMIC 5.5 - Partita ordinata senza particolari spunti. Sulla valutazione generale pesa, e tanto, l'occasione mancata al 94')



All. BONATTI 7 - Si è vista un po' di stanchezza oggi, nonostante la squadra a sprazzi abbia offerto il solito bel gioco. Peccato per la carambola in area in occasione del pari neroverde che costa i tre punti