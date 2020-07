Perché Paulo Dybala non gioca in Sassuolo-Juve? Semplicemente, scelta tecnica. L'attaccante argentino partirà dalla panchina nella gara di questa sera contro i neroverdi: al suo posto, Maurizio Sarri ha scelto Gonzalo Higuain come terminale offensivo. Sorpresa anche in difesa, dove Daniele Rugani starà fuori e tornerà finalmente titolare (non accadeva dallo scorso agosto) Giorgio Chiellini, che prenderà il posto di Leonardo Bonucci e che affiancherà Matthijs de Ligt. A centrocampo, fuori Adrien Rabiot dopo due buone prove: c'è il ritorno di Blaise Matuidi sul centro sinistra. In regia c'è invece Miralem Pjanic.