Nella formazione titolare della Juventus che tra pochi minuti sfiderà il Sassuolo non c'è Juan Cuadrado. Motivo? Nulla di grave: il colombiano ha avuto un piccolo problema fisico e Pirlo ha scelto di lasciarlo fuori per precauzione, non rischiandolo in vista delle ultime partite di stagione tra le quali c'è anche la finale di Coppa Italia. Per oggi, l'allenatore ha scelto Danilo e Alex Sandro sulla linea dei difensori con Chiesa e Kulusevski (preferito a McKennie) sulle fasce a centrocampo.