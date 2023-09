Sarà sicuramente speciale per Andreal'incontro di domani con Alessio, nel match in programma al Mapei Stadium. L'esterno della, infatti, è stato allenato dall'attuale tecnico delall', nella stagione 2020-21 di Serie B in cui ha collezionato 7 presenze affacciandosi al calcio "che conta". Al termine di quell'annata, poi, la squadra toscana conquistò la promozione nel massimo campionato.