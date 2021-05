5







di Cristiano Corbo

Verrebbe da dire: meglio tardi che mai. E verrebbe pure da dire: c'era proprio bisogno di tutte queste scazzottate per tirare fuori l'orgoglio? A Reggio Emilia è emerso proprio questo: un gruppo in grado di compattarsi e di chiudersi a riccio nonostante un clima infuocato. Ed è arrivato un 3-1 in trasferta bello, importante, che nasconde le difficoltà di troppo nella prima parte del match e continua a dare una possibilità ai bianconeri, ora a un punto dalla Champions e da un Napoli apparentemente inarrestabile.



Dybala e Ronaldo raggiungono quota cento, e con Rabiot firmano il tabellino sporcato solo dal colpo di Raspadori. A prendersi la scena, è Gigi Buffon: il punto di svolta è un rigore sbilenco sul quale il 77 si lancia, rendendosi protagonista dell'ennesima favola. Era l'ultima in A con la maglia della Juventus: lascia da Supereroe.



